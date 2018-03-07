«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Путин — о глобальной катастрофе после ядерного удара

Владимир Соловьев
12:00, 7 марта 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, после чего задался вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

По словам Путина, Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России.

«Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — заявил Путин.

«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал Путин.

Президент отметил, что российские планы применения ядерного оружия имеют теоретический характер, и выразил надежду, что ядерного удара никогда не будет.

Фильм «Миропорядок 2018» опубликован в аккаунте Владимира Соловьева в соцсети «ВКонтакте» (фрагмент про ядерное оружие начинается примерно на отметке 1:21:00).

1 марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новых видах ядерного оружия, созданных в России. Выступление президента сопровождалось показом видеороликов с анимацией ракетных пусков. «Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — заявил Путин, говоря об отношениях России с западными странами.

Послание Путина

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о домогательствах к журналисткам. Цитата

новости

В парижском метро Венере Милосской сделали протезы в рамках благотворительной акции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы