Совет Федерации одобрил внесенный Путиным закон о приостановке договора с США о стратегических вооружениях
Совет Федерации на заседании 22 февраля одобрил закон о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США.
ДСНВ (или СНВ-3) — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.
СНВ-3 был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Зимой 2021 года Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026 года.
Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, 21 февраля в послании Федеральному собранию. Вечером после выступления он внес соответствующий законопроект в парламент.
Днем 22 февраля депутаты Госдумы единогласно одобрили инициативу Путина. После этого закон направили в Совет Федерации.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.