Госдума одобрила приостановку договора с США о стратегических вооружениях

ДСНВ (или СНВ-3) — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

СНВ-3 был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Зимой 2021 года Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026 года.