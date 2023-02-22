Госдума одобрила приостановку договора с США о стратегических вооружениях
Депутаты Госдумы приняли закон о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США.
ДСНВ (или СНВ-3) — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.
СНВ-3 был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Зимой 2021 года Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026 года.
21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит окончательно из соглашения. Вечером после выступления он внес соответствующий законопроект в парламент. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, одобрение от депутатов необходимо, поскольку «этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом».
Вслед за Госдумой закон должен одобрить Совет Федерации. Его заседание состоится позже 22 февраля.
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