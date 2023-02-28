Путин подписал указ о приостановке участия России в договоре с США о сокращении стратегических вооружений

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно указу, решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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ДСНВ (или СНВ-3) ограничивает количество ядерных боезарядов у США и России до 1550 с каждой стороны, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Договор подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году (Медведев тогда занимал пост президента России). В 2021 году Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026-го.

Путин объявил о приостановке участия России в договоре 21 февраля 2023 года, во время выступления с посланием Федеральному собранию.

Что это за договор

Россия приостанавливает участие в договоре с США об ограничении ядерных арсеналов. Нас ждет новая гонка вооружений? А то и что-нибудь похуже? 15 карточек