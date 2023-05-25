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Американская разведка подозревает, что атаку беспилотников на Кремль организовала Украина. «Мы же сразу сказали», — отреагировал Песков

Источник: The New York Times

Власти США допускают, что атака беспилотников на Кремль, вероятно, могла быть организована одним из военных или разведывательных подразделений спецслужб Украины. Об этом пишут The New York Times и CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Предположения американских спецслужб основываются на перехваченных разговорах российских и украинских чиновников. При этом США точно не знают, какая структура стояла за атакой и был ли в курсе нее президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники. 

Источники NYT назвали «низким» свой уровень уверенности в том, что украинское правительство напрямую санкционировало атаку на Кремль. По мнению американских чиновников, агенты украинских спецслужб работают независимо друг от друга, а Зеленский не утверждает планы всех тайных операций и не дает прямых указаний спецслужбам, а только задает общее направление работы.

Официальные лица США считают, что украинские спецслужбы также могут быть ответственны за убийства дочери кремлевского идеолога Дарьи Дугиной и «военкора» Владлена Татарского, а также за недавние рейды на территорию Россию, в том числе в Белгородскую область.

Официально власти Украины отвергают свою причастность к нападениям на территории России.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикацию NYT следующим образом: «Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы».

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию Владимира Путина. В пресс-службе президента РФ заявили, что расценивают атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ» и обвинили в ней власти Украины. Мнения независимых аналитиков разделились: одни считают, что Москва сама устроила провокацию, другие — что за этим стоит Украина.

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