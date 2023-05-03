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Атака дронов на Кремль. Посмотрите, как это было Власти заявляют, что оба дрона были сбиты. Один из них взорвался прямо над куполом Сенатского дворца

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В ночь на 3 мая Кремль атаковали беспилотники. Пресс-служба президента РФ заявила о двух сбитых дронах. Судя по кадрам с места происшествия, один из аппаратов взорвался прямо над куполом Сенатского дворца (на этом же видео заметно, как два человека в момент столкновения поднимаются по куполу — судя по всему, они не пострадали; кто это, пока неизвестно). В Кремле назвали атаку беспилотников «попыткой покушения на президента РФ», добавив при этом, что Путин в момент нападения находился в другой резиденции. Украина причастность к произошедшему отрицает.
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