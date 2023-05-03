Кремль назвал предполагаемую атаку дронов на резиденцию Путина «терактом и покушением на президента»

Российские власти расценивают предполагаемую атаку украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ». Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина не было в Кремле в момент предполагаемой атаки беспилотников. 3 мая президент России работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, добавил он.

Ранее Кремль объявил, что в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. В сообщении говорилось, что «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий» дроны были выведены из строя.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил в Москве запускать беспилотники.

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