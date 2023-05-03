В приграничных районах России за несколько дней произошла серия взрывов В Брянской области сошли с рельсов поезда. В Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу

Пожар в Севастополе, 29 апреля 2023 года Reuters / Scanpix / LETA

29 апреля

В ночь на 29 апреля произошел пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе в микрорайоне Казачья бухта. По словам губернатора Михаила Развожаева, это случилось из-за попадания беспилотника. Украинская разведка утверждала, что при пожаре были уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.

В ВСУ заявили, что атака на нефтебазу — «один из элементов» подготовки к контрнаступлению Украины.

Пожар на нефтебазе в Севастополе из-за атаки дрона Meduza

1 мая

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвали линии электропередачи. По словам главы региона Александра Дрозденко, на другой опоре ЛЭП нашли еще одно взрывное устройство, которое разминировали.

По словам Дрозденко, возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

О задержании подозреваемых не сообщалось. По данным телеграм-каналов, они могли скрыться в Москве.

В Унечском районе Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. Взрыв произошел на 136-м километре участка Брянск-Унеча. С рельсов сошел локомотив грузового поезда и семь вагонов. Состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы, после аварии начался пожар.

По информации телеграм-канала Baza, взрывчатка была установлена в трех местах. Мощность основного взрыва составила 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, двух других — примерно по 200 граммов. На месте взрыва образовалась воронка около 2,5 метра глубиной и около 1,5 метра в диаметре.

2 мая

В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесь, сообщала Baza. В результате 46-летний рабочий получил контузию. Официально о происшествии не сообщалось.

Издание также писало, что еще один беспилотник атаковал территорию возле поселка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Дрон якобы сбросил боеприпас, в результате поврежден один экскаватор.

Вечером в тот же день на железной дороге в Брянской области вновь произошел взрыв. По словам главы региона Александра Богомаза, в районе станции Снежетьская «сработало неустановленное взрывное устройство». Люди не пострадали, локомотив и несколько грузовых вагонов сошли с рельсов. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах.

Телеграм-канал «112» писал, что с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава. Mash утверждает, что в вагонах были пропан и известь. Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры.

Mash также писал, что взрывы железнодорожных путей в Брянской области 1 и 2 мая организовали разные «диверсионно-разведывательные группы». По информации канала, всего на территории региона их несколько — «всех сейчас ищут».

Издание утверждает, что взрыв 1 мая совершила ДРГ из трех-пяти человек. Она же может быть причастна к организации подрыва на перегоне Красный Рог — Почеп, который, по данным Mash, предотвратили.

3 мая

Ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Поселок находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет, а пожару присвоен высший ранг сложности. Baza писала, что пожар начался после атаки беспилотника. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что возгорание резервуара произошло в результате падения беспилотника.

Astra и Baza без ссылок на источники утверждают, что в ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Дубровском районе Брянской области. В атаке участвовали пять дронов: два из них взорвались на территории аэродрома, еще два уничтожили из стрелкового оружия, пятый обнаружен не был. Как уточняет Astra, атаке подвергся 566-й отдельный военно-транспортный авиационный полк в/ч 41495.

В результате атаки повреждения получил не эксплуатирующийся транспортный самолет Ан-124, пишет Baza. По данным Astra, у самолет повреждено крыло.

Официально власти не сообщали о произошедшем.

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 7 утра, на территории аэродрома горели покрышки, а площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В правительстве Ленобласти заявили, что два вертолета эвакуировали из ангара, техника не пострадала.

Аэродром Гостилицы — самый крупный аэродрома авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе. Там базируются больше 100 самолетов — на открытых стоянках и в ангарах.

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