В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвана опора линии электропередачи, сообщил глава региона Александр Дрозденко. На другой опоре ЛЭП, по его словам, было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое разминировали.

В результате подрыва опоры, сообщил Дрозденко, электроснабжение населенных пунктов не нарушено — сеть переключилась в автоматическом режиме.

Глава Ленинградской области призвал жителей «быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах».

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