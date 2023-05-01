Война Четыреста тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миссии по установлению мира в Украине

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может помочь добиться прекращения войны в Украине. Об этом рассказал журналистам папа римский Франциск, передает Reuters.

«Существует миссия, которая сейчас продолжается. Она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я все расскажу», — сказал он.

Подробностей он не привел.