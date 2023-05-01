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Война Четыреста тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 30 апреля — здесь.

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миссии по установлению мира в Украине

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может помочь добиться прекращения войны в Украине. Об этом рассказал журналистам папа римский Франциск, передает Reuters. 

«Существует миссия, которая сейчас продолжается. Она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я все расскажу», — сказал он. 

Подробностей он не привел.

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Как пишет «ОВД-Инфо», ее доставили в отдел полиции.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана линия электропередач. По его словам, взрыв произошел 1 мая в 0:01. 

На второй ЛЭП обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством. 

ВСУ: по Украине было выпущено 18 ракет, 15 из них сбиты 

Российские военные в ночь на 1 мая выпустили по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.   

По его данным, ракеты запустили примерно в 02:30 из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 ил Оленегорского района (Мурманская область) и двух Ту-160 — из района Каспийского моря. 

Залужный утверждает, что 15 ракет были сбиты. 

В свою очередь власти Киева сообщили, что украинские силы ПВО сбили все российские ракеты и беспилотники, летевшие в воздушное пространство города и области. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

Российские войска нанесли ракетные удары по Павлограду, пострадали 25 человек

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Павлоградский район. Пострадали 25 человек, в том числе трое детей.  

По словам Лысака, удар был нанесен ракетами, семь из которых были сбиты. 

Он также сообщил о повреждении промышленного предприятия, там произошел пожар. О каком именно предприятии идет речь, глава области не уточнил.  

В жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов. 

Governor of Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration Serhii Lysak / Reuters / Scanpix / LETA
Governor of Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration Serhii Lysak / Reuters / Scanpix / LETA

О взрывах в Павлограде сообщалось поздно вечером 30 апреля. В телеграм-каналах публиковались видео, на котором виден пожар. 

Здравствуйте. Начинается 432-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за боевыми действиями и другими событиями, связанными с войной.