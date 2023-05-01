Война Четыреста тридцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 30 апреля — здесь.
Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миссии по установлению мира в Украине
Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может помочь добиться прекращения войны в Украине. Об этом рассказал журналистам папа римский Франциск, передает Reuters.
«Существует миссия, которая сейчас продолжается. Она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я все расскажу», — сказал он.
Подробностей он не привел.
В Екатеринбурге задержали девушку с плакатом «Миру — мир. Нет войне»
Как пишет «ОВД-Инфо», ее доставили в отдел полиции.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана линия электропередач. По его словам, взрыв произошел 1 мая в 0:01.
На второй ЛЭП обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.
ВСУ: по Украине было выпущено 18 ракет, 15 из них сбиты
Российские военные в ночь на 1 мая выпустили по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его данным, ракеты запустили примерно в 02:30 из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 ил Оленегорского района (Мурманская область) и двух Ту-160 — из района Каспийского моря.
Залужный утверждает, что 15 ракет были сбиты.
В свою очередь власти Киева сообщили, что украинские силы ПВО сбили все российские ракеты и беспилотники, летевшие в воздушное пространство города и области. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.
Российские войска нанесли ракетные удары по Павлограду, пострадали 25 человек
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Павлоградский район. Пострадали 25 человек, в том числе трое детей.
По словам Лысака, удар был нанесен ракетами, семь из которых были сбиты.
Он также сообщил о повреждении промышленного предприятия, там произошел пожар. О каком именно предприятии идет речь, глава области не уточнил.
В жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов.
О взрывах в Павлограде сообщалось поздно вечером 30 апреля. В телеграм-каналах публиковались видео, на котором виден пожар.
Здравствуйте. Начинается 432-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за боевыми действиями и другими событиями, связанными с войной.