Путин подписал указ, позволяющий депортировать жителей аннексированных территорий, если они не примут гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет в будущем депортировать с аннексированных украинских территорий жителей, которые не приняли гражданство РФ.

Документ предполагает, что граждане Украины или обладатели паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать.

Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами — и, соответственно, могут быть выдворены с территории, которую власти РФ считают российской.

Отдельный пункт указа касается депортации тех, кто «создает угрозу национальной безопасности» России. Жителей аннексированных регионов, которые выступают за «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в «несанкционированных» акциях, будут депортировать и запрещать им въезд в страну.

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