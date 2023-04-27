Война Четыреста двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 26 апреля — здесь.
Администрация Екатеринбурга заявила, что 11-летний мальчик, которого оскорбили из-за шапки с буквой Z, организует просветительский проект о «спецоперации».
Согласно сообщению, мальчик будет рассказывать школьникам о причинах «спецоперации» и «правдивой истории Украины и Донбасса».
Несколько дней назад бойцы ОМОНа задержали 57-летнего жителя Екатеринбурга, обругавшего матом ребенка в шапке с буквой Z. Конфликт произошел еще 21 апреля около дома на Волгоградской улице. По словам матери мальчика, его отец военный и находится на войне в Украине, а сын сам выбрал носить шапку с буквой Z.
Силовики опубликовали видео, на котором задержанный приносит извинения мальчику.
Доцент Мичиганского университета Эрика Франтц больше пятнадцати лет изучает авторитарные режимы разных стран и написала о них несколько книг. Вместе с соавторами она собрала в единую базу почти три сотни автократических режимов, действовавших по всему миру со второй половины XX века. С помощью этой базы исследователи проанализировали, как и почему рушились автократии, как часто лидеры таких режимов лишались власти, начав войну, и что происходило после их смерти. Спецкор «Медузы» Маргарита Лютова узнала у Франтц, что выводы ученых могут сказать о будущем России.
Мизинцев был назначен заместителем министра обороны по тылу в сентябре 2022 года. Украинские военные утверждали, что он руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище «мясник Мариуполя».
The Washington Post: российские власти планируют набрать в армию более 415 тысяч контрактников, из которых 115 тысяч отправят в Украину
Согласно разведданным ЦРУ, в течение 2023 года российское командование планирует привлечь на службе по контракту более 415 тысяч человек, пишет The Washington Post со ссылкой на слитые данные американской разведки. Из них 115 тысяч отправят на доукомплектование подразделений в Украине, а 300 тысяч будут служить в резерве.
В Польше обнаружили обломки «воздушного военного объекта»
По словам министра юстиции Збигнева Зебро, обломки лежали в лесу в нескольких километрах от города Быдгоща.
Радиостанция RMF FM сообщает, что речь идет о ракете класса «воздух-земля». Обломки обнаружили позавчера, ракета могла упасть «некоторое время назад». По данным журналистов, на ней обнаружили надписи на русском языке.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку;
- Основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- За прошедшие сутки российские силы нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов;
- Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск. Уничтожены шесть беспилотников.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Главу екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина доставили в полицию для составления протокола о «дискредитации» армии. Утром силовики приехали к нему домой.
Мосин рассказал изданию «Itʼs My City», что поводом для составления протокола стали публикации на сайте «Мемориала». Их требовало проверить «Оренбургское казачье войско», так как в публикациях российскую армию называли агрессором, а «спецоперацию» — вторжением.
Согласно утечке документов американской разведки, у России, несмотря на санкции, должно хватить денег на то, чтобы вести войну еще как минимум год. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что в докладе разведки не дается оценка эффективности последних ограничительных мер, а также долговременных последствий от введения потолка цен на российскую нефть.
В оккупированном Мелитополе в районе 5:20 утра произошел взрыв у жилого дома. Там сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб полицейский, пишет РИА Новости
По данным телеграм-канала «Mash на Донбассе», погибший — 42-летний Александр Мищенко.
Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, до начала полномасштабного российского вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции, но после оккупации города перешел на сторону России.
Видео последствий удара по Николаеву
Российские войска обстреляли Николаев. Более 20 человек ранены, один погиб
В ночь на 27 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Николаеву. Об этом сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
По его словам, удар был нанесен в районе часа ночи по местному времени четырьмя ракетами типа «Калибр». Один человек погиб, 23 получили ранения, в том числе ребенок.
«В результате ракетных ударов разрушены и существенно повреждены частные дома, разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникли два пожара», — говорится в сообщении.
Здравствуйте. Начинается 428-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн, в котором будет следить за ходом боевых действий и событиями в остальном мире, связанными с войной.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.