Война Четыреста двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Согласно утечке документов американской разведки, у России, несмотря на санкции, должно хватить денег на то, чтобы вести войну еще как минимум год. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в докладе разведки не дается оценка эффективности последних ограничительных мер, а также долговременных последствий от введения потолка цен на российскую нефть.