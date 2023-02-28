VK запретила своим сотрудникам работать удаленно из-за границы

VK запретила своим сотрудникам работать удаленно, кроме как с территории России. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на внутреннее сообщение компании.

В сообщении, в частности, сказано, что компании важно «находить баланс между комфортом сотрудников и эффективностью бизнеса». Поэтому руководство VK приняло решение сохранить возможность удаленной работы, однако ограничило ее только территорией России.

«VK — российская компания, наши продукты в большей степени ориентированы на российский рынок. Нам важно находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности», — говорится в сообщении. Сотрудникам предложили выбрать место для работы и согласовать его с руководством.

Информацию о новых правилах The Bell подтвердили и в самой компании. Там сказали, что в VK сохраняется возможность удаленной работы, однако добавили, что «полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из [только] офиса или удаленно с территории России».

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После начала мобилизации в России из страны уехали десятки тысяч россиян, в том числе сотрудники IT-индустрии. В январе 2023 года телеграм-канал «Можем объяснить» писал, что руководство VK решило уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся в Россию. Один из собеседников канала подтвердил эту информацию и объяснил, что в компании решение об увольнении мотивировали вопросами безопасности серверов и желанием не допускать утечек информации.

В свою очередь The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что речь шла не об увольнениях всех уехавших сотрудников, а о некоторых специалистах с определенной спецификой работы, которых просили вернуться в Россию.

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