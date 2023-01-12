«Можем объяснить»: руководство VK потребовало вернуть сотрудников, уехавших из России. Тех, кто откажется возвращаться, уволят

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В компании потребовали от руководителей отделов вернуть удаленных сотрудников в Россию, объяснив это вопросами безопасности серверов и желанием не допустить утечки. Об этом сообщил источник телеграм-канала «Можем объяснить» в менеджменте VK.

Руководство VK собирается уволить сотрудников, которые уехали из России, если те откажутся возвращаться, заявил другой собеседник канала, знакомый с ситуацией в компании.

Желающим остаться за границей уже посоветовали заранее искать новую работу, утверждает источник. По его словам, официально объявить о таком решении компания намерена до конца первого квартала 2023 года.

В пресс-службе VK заявили, что сотрудники работают в гибридном формате и могут часть работы выполнять дома. Некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за «доступа к определенным ресурсам, обеспечивающих безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», сообщили в компании РБК.

Источник издания в компании сказал, что увольнять уехавших сотрудников не планируют из-за дефицита на рынке IT-специалистов. Он отметил что в других компаниях, банках и госучреждениях часть сотрудников с доступом к критическим данным может работать только из офиса. «Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличия доступов к важным данным», — добавил собеседник РБК.

Как отмечает «Можем объяснить», основанием для увольнения сотрудников VK, отказавшихся вернуться в Россию, может стать законопроект, запрещающий уехавшим за границу удаленную работу по некоторым специальностям. Как сообщала «Верстка», под действие инициативы подпадут работники сферы информационной безопасности. Минцифры выступало против того, чтобы запрет распространялся на айтишников.

С инициативой ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для россиян, которые уехали из страны после начала мобилизации, в начале декабря 2022 года выступил сенатор Андрей Клишас. Вскоре после этого «Единая Россия» подготовила соответствующий законопроект.

«Верстка» со ссылкой на источники писала, что руководство как минимум пяти крупных российских промышленных и технологических компаний дало понять сотрудникам, что работа за пределами страны считается нежелательной, или вспомнило о старых требованиях, запрещающих сотрудникам работу из-за рубежа.

Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщал о запретах на удаленную работу в ВТБ, «Открытии», Сбербанке, «Мегафоне» и «Билайне». Сотрудников большинства этих компаний настоятельно просили вернуться в Россию.

В конце 2022 года также стало известно, что Госдума РФ разрабатывает поправки, запрещающие уехавшим россиянам работать в режиме самозанятых и платить меньше налогов. В частности, депутаты планируют повысить налоги для уехавших индивидуальных предпринимателей.

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