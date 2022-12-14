«Верстка»: в России запретят чиновникам и работникам сферы информационной безопасности работать удаленно. Запрет коснется россиян, уехавших из-за войны

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До конца 2022 года группа российских депутатов и сенаторов разработает и внесет в Госдуму законопроект, который запретит удаленную работу сотрудникам госсектора и служб безопасности компаний. Об этом «Верстке» рассказали два источника в парламенте.

Инициатива коснется сотрудников нескольких сфер, в которых распространяется секретная информация, сообщил один из собеседников издания. Под действие законопроекта подпадут работники сферы информационной безопасности, государственные чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие.

Как уточнили источники «Верстки», документ затронет россиян, покинувших страну на фоне войны и мобилизации, и будет «проходным» — то есть парламент его в любом случае примет.

По словам одного из источников, других ограничений для покинувших страну россиян власти вводить не планируют. Другой собеседник назвал «аудиторией законопроекта» не только уехавших граждан страны, но и тех, кто остался в стране и «испытывает ненависть к бежавшим, считает их трусами».

Собеседники «Верстки» в пяти крупных российских промышленных и технологических компаниях рассказали, что их руководство «дало понять» нежелательность нахождения персонала за пределами страны или «вспомнило о старых требованиях», запрещающих сотрудникам работу из-за рубежа. В частности, в Сбере запрет на работу из-за границы существовал давно.

В некоторых компаниях уехавшим сотрудниками предложили или вернуться в Россию, или уволиться, рассказали источники «Верстки». При этом пока, пишет издание, компании стараются избегать конфликтов с уехавшими сотрудниками.

Опрошенные «Версткой» сотрудники этих компаний говорят, что «никакой централизованной рекомендации» от госструктур, тем более оформленной документально, по поводу возврата персонала в страну «не было и нет».

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После начала войны в Украине и мобилизации России в сентябре многие жители России уехали в соседние страны. Так, после объявления мобилизации в сентябре основными направлениями стали Казахстан, Грузия и Финляндия. По данным местных властей, в Казахстан уехали более 400 тысяч россиян, в Грузию — более 700 тысяч человек, в каждой из этих двух стран осталось по 100 тысяч россиян.

В начале декабря сенатор Андрей Клишас предлагал ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для россиян, которые уехали из страны после начала мобилизации.