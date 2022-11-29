После начала мобилизации из России в Казахстан уехали больше 400 тысяч человек. 100 тысяч из них остались в Казахстане

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Более 400 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана после начала мобилизации в России, которая началась 21 сентября. Об этом, сообщает «Интерфакс», рассказала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.

«По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь», — сообщила министр.

4 октября МВД Казахстана сообщало, что за две недели российской мобилизации в страну въехало более 200 тысяч граждан РФ. По данным ведомства, 147 тысяч из них затем выехали из страны.

В начале ноября премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что количество россиян, въезжающих в Казахстан, вернулось к норме после резкого роста на фоне мобилизации. По итогам октября число приезжающих россиян снизилось на 65%, ежедневно в среднем в страну приезжали на 1,6 тысячи человек меньше, чем в сентябре, уточнил чиновник.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После 21 сентября на сухопутных границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией образовались большие очереди на выезд из РФ. 12 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что с начала мобилизации в страну въехали более 700 тысяч россиян. 600 тысяч из них уехали из Грузии в другие страны, еще 100 тысяч остались в стране.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России «завершена». Соответствующий указ он не подписал. В Кремле заявили, что в этом нет необходимости. Как разобралась «Медуза», это не так. Депутаты нескольких российских регионов попросили Путина подписать указ о завершении мобилизации.