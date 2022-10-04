МВД Казахстана заявило, что за две недели российской мобилизации в страну въехало более 200 тысяч граждан РФ

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Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с момента объявления «частичной мобилизации» в РФ. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

При этом министр отметил, что также растет число выезжающих из страны граждан РФ, но в целом ситуация на границах уже нормализовалась.

«Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч, — цитирует слова Ахметжанова „Интерфакс“. — Вчера более семи тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле».

Неделей ранее МВД Казахстана оценивало число россиян, приехавших в страну после объявления мобилизации, в 98 тысяч человек, а выехавших — в 64 тысячи человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что намерен провести переговоры с властями РФ на фоне массового притока россиян в республику. Глава МВД обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.

По сведениям Ахметжанова, за последние две недели из Казахстана были выдворены семеро россиян — трое из них незаконно пересекли границу, и еще четверо совершили мелкое хулиганство в Уральске.

С 21 сентября, когда в России объявили «частичную мобилизацию», на сухопутных границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией образовались большие очереди на выезд из РФ. Самые большие пробки наблюдались на пограничном переходе Верхний Ларс в Грузию.