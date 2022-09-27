«Будем решать эту проблему в интересах нашей страны». Казахстан проведет переговоры с Москвой из-за усилившейся миграции россиян

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Власти Казахстана проведут переговоры с Россией на фоне массового прибытия в республику граждан РФ. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — приводит заявление президента его пресс-служба.

По словам Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны «проявить человечность, терпение и организованность». «У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал он.

После того, как 21 сентября в России была объявлена «частичная мобилизация», Казахстан стал одним из главных направлений, по которому не желающие воевать россияне покидают страну. По данным казахстанского МВД, с 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч граждан РФ, а выехали из страны 64 тысячи россиян.

Обновлено. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что республика не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.

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