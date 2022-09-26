Десятки тысяч россиян уже почти неделю бегут из страны. Главное Составлены списки невыездных. В Казахстане резко подорожала аренда жилья. К границе с Грузией ФСБ отправила БТР

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После объявления в России мобилизации Казахстан стал одним из главных направлений, по которому люди, не желающие воевать, покидают РФ. Этому способствует как протяженность границы и наличие нескольких десятков пропускных пунктов по всей ее длине, так и возможность въезда в Казахстан по внутрироссийскому паспорту. По данным казахстанского МВД, с 22 сентября количество въезжающих в страну граждан России увеличилось в два-три раза со стандартных 9-12 тысяч в сутки. На наиболее популярных пропускных пунктах, расположенных неподалеку от крупных городов — Петропавловска, Уральска, Костаная и Атырау — образовались многокилометровые очереди.

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Из-за массового прибытия россиян в приграничных городах подорожала аренда жилья — и закончились места для ночлега. Так, в Уральске стоимость аренды за несколько дней увеличилась в три-четыре раза, цены на комнату в сутки начинаются от 25 тысяч тенге (около 3000 рублей), а все места в гостиницах и хостелах забронированы на несколько недель вперед. В Петропавловске, находящемся в 250 километрах от Омска, цены на посуточную аренду квартир выросли в восемь раз — с пяти до 40 тысяч тенге (почти пять тысяч рублей).

Помощь приехавшим россиянам оказывают волонтеры. На вокзалах крупных городов приезжающим бесплатно раздают воду, продукты и сим-карты, а также консультируют по наиболее актуальным вопросам. В Уральске местный кинотеатр Cinema Park бесплатно разместил россиян на ночлег в своих залах. «Цены бешеные на квартиры, поэтому мы как кинотеатр хотим предоставить площадку для ночлега», — заявила директор площадки. В Костанае в местных чатах некоторые жители предлагают россиянам пожить бесплатно или в обмен на помощь по хозяйству. В телеграме начали появляться чаты, где консультируют россиян по вопросам релокации.

Down Up

На некоторых пограничных пунктах таксисты в несколько раз завышают цены на проезд до ближайших городов. Также сообщается о случаях, когда они угрожали волонтерам, которые возили людей бесплатно. Известны случаи, когда владельцы квартир резко повышали расценки для давно живущих жильцов, угрожая им выселением. В министерстве труда Казахстана уже пригрозили таким арендодателям: в ведомстве подчеркнули, что не могут указывать людям, по какой цене сдавать квартиры, но могут проверить, платят ли они налоги.

Власти Казахстана заявляют, что ситуация находится под контролем. В МВД отметили, что хотя количество въезжающих россиян очень велико, подавляющая часть из них достаточно быстро покидают страну: за последние дни из Казахстана уехали 40 тысяч граждан РФ. Лишь около шести тысяч вылетели через аэропорты, в то время как остальные, в основном, выехали «к нашим южным соседям — в Кыргызстан и Узбекистан», — заявил 26 сентября официальный представитель МВД.

Что происходит на других границах?

На пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией ФСБ отправила БТР. При этом в ведомстве уверяют, что о создании блокпоста речи не идет, и это «резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска». В ФСБ заверили, что сам контрольно-пропускной пункт работает как обычно.

Очередь на погранпереходе Верхний Ларс утром 26 сентября растянулась на 20 километров, прохождение границы занимает три-четыре дня. Днем в понедельник, чтобы сократить очереди, границу разрешили переходить пешком — хотя погранпереход предназначен только для пересечения на автомобиле.

На границе с Финляндией число въезжающих россиян за неделю увеличилось на 88%. В очередях на основных пограничных пунктах, находящихся в южной части российско-финской границы, люди стоят днем и ночью, сообщили в погранслужбе Финляндии. За выходные 24-25 сентября в Финляндию из России въехали 17 тысяч человек.

Финляндия несколько дней назад объявила, что закроет границу для россиян с туристическими визами, однако когда это решение вступит в силу, пока неизвестно.

Будут ли закрыты границы?

Власти России утверждают, что общего запрета на выезд из страны нет. «В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом с 25 сентября известно о десятках случаев отказов в праве на выезд — при оформлении соответствующих бумаг пограничники ссылаются на закон о мобилизации.

Источники «Медузы» рассказали, что после проведения «референдумов о присоединении к России» на оккупированных территориях Украины мужчинам мобилизационного возраста планируют запретить выезд из России без разрешения военкомата. По словам одного из источников, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Пограничники в аэропортах получили списки людей, которые подлежат мобилизации и которым выписали повестки или мобилизационные предписания. Об этом сообщило издание The Bell. По спискам начали проверять выезжающих мужчин и отказывать им в выезде.

Информацию о существовании таких списков подтвердили в тюменском аэропорту Рощино. «Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата», — сообщили в пресс-службе аэропорта изданию 72.ru.

В московском аэропорту Внуково также подтвердили, что подлежащих мобилизации россиян не выпустят из страны.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает такую практику незаконной: по его словам, право выезда может быть ограничено только в случае призыва на военную службу — то есть уже при наличии соответствующего решения, которое принимается только после прохождения медицинского освидетельствования. Чиков напомнил, что отказы можно обжаловать в судебном порядке.

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