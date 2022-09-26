The Bell: пограничники получили списки подлежащих мобилизации, некоторым отказывают в выезде

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Пограничники ФСБ России, работающие на погранпереходах в аэропортах, в том числе в Москве, получили списки людей, подлежащих мобилизации, сообщило издание The Bell, ссылаясь на слова четырех источников в авиаотрасли.

Три источника The Bell отметили, что в списки попали не все военнообязанные, а люди, в отношении которых выписали повестки или мобилизационные предписания.

По словам собеседников издания, по этим спискам стали проверять выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым из них отказывают в пересечении границы. Источник в одном из московских аэропортов сказал The Bell, что там за минувшие сутки не пропустили через границу 20 мужчин. Два собеседника The Bell сказали, что ограничения на выезд касаются в том числе членов экипажей — нескольким пилотам и бортпроводникам закрыли выезд из России.

Запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в аэропорты в ночь на 24 сентября, на следующий день их стало больше, сообщил еще один источник.

25 сентября также писали, ссылаясь на источник в одном из аэропортов Москвы, что у пограничников появятся списки людей, которым запретят выезд из России.

В последние два дня появились сообщения, что на основании решений военкоматов некоторым россиянам закрыли выезд из страны, когда они пытались попасть в Казахстан и Грузию.

25 сентября источники «Медузы», близкие к администрации президента РФ, сообщили, что мужчинам запретят выезжать из России после «референдумов», которые завершатся 27 сентября. Вероятной дата введения запрета один из источников назвал 28 сентября. Еще один собеседник заявил, что после введения запрета мужчины смогут выехать из России, получив разрешение от военкомата. В Кремле сообщили, что пока решение об ограничении выезда мужчин не принималось.

После объявления мобилизации в российских военкоматах говорили, что у людей, находящихся в запасе, могут возникнуть проблемы с выездом за границу. Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров говорил, что для выезда из страны нужно получить в военкомате справку установленного образца.

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