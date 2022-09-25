Источники «Медузы» сообщили, что мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят выезжать из России

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Власти России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста, сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента (АП) РФ. По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет «после референдумов», которые проводят в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Ранее «Медуза» писала, что границы для мужчин до окончания «референдумов» 27 сентября будут открыты.

Мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, призыву подлежат те, кто находится в запасе, имеет соответствующие воинские специальности и боевой опыт. На правительственном портале «Объясняем.рф» сказано, что «в приоритетном порядке» призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Как ранее писала «Медуза», солдаты и сержанты находятся в запасе до 50 лет, а генералы — уже до 70 лет.

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