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Военкомат Красносельского района в Москве. 23 сентября 2022 года Михаил Терещенко / ТАСС

В рамках «частичной мобилизации» в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств.

Одновременно с этим источник «Медузы», близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В Петербурге призвать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.

Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств, отметил, что из областных центров «рекомендовали набирать по минимуму». Он добавил: «Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]».

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов.

Количество людей, подлежащих мобилизации, указано в седьмом пункте соответствующего указа президента России Владимира Путина. Этот пункт засекречен.

«Новая газета. Европа» 22 сентября сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в седьмом пункте говорится о призыве до миллиона человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной.

Песков ранее сообщил, что в седьмом пункте указано количество людей, подлежащих мобилизации, но он не уточнил, о каком именно количестве идет речь. Представитель Кремля сослался на слова Шойгу: «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: „300 тысяч человек“. Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек».

Обновление. Дмитрий Песков назвал ложной информацию о том, что в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек.

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«Медуза»