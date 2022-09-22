«Новая газета. Европа»: в закрытом пункте указа Путина говорится о мобилизации миллиона человек
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В седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента.
«Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе», — сказал источник.
Седьмой пункт указа Путина предназначен «для служебного пользования», официально о его содержании сообщалось лишь то, что в нем указано количество людей, которые могут быть призваны в армию. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что в рамках «частичной мобилизации», объявленной Путиным, планируется призвать в армию 300 тысяч человек.
Песков, говоря об указе, сослался на министра обороны: «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: „300 тысяч человек“. Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек».
Источник «Новой газеты. Европа» также рассказал, что министерство обороны просило засекретить весь текст указа президента о мобилизации, но в итоге гриф «для служебного пользования» получил только его седьмой пункт.
Обновление. Дмитрий Песков назвал ложной информацию о том, что указом Путина предусматривается призыв в армию миллиона человек. Об этом сообщил «Интерфакс».
Для подтверждения этой информации «Новая газета. Европа» попробовала также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через МЭДО (система межведомственного документооборота) нет возможности.