«Новая газета. Европа»: в закрытом пункте указа Путина говорится о мобилизации миллиона человек

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В седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента.

«Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе», — сказал источник.

Седьмой пункт указа Путина предназначен «для служебного пользования», официально о его содержании сообщалось лишь то, что в нем указано количество людей, которые могут быть призваны в армию. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что в рамках «частичной мобилизации», объявленной Путиным, планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Песков, говоря об указе, сослался на министра обороны: «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: „300 тысяч человек“. Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек».

Источник «Новой газеты. Европа» также рассказал, что министерство обороны просило засекретить весь текст указа президента о мобилизации, но в итоге гриф «для служебного пользования» получил только его седьмой пункт.

Обновление. Дмитрий Песков назвал ложной информацию о том, что указом Путина предусматривается призыв в армию миллиона человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

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