Пограничники ФСБ стали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов

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Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что пограничная служба ФСБ РФ начала запрещать россиянам выезжать из страны.

Чиков опубликовал фотографии двух отказов, которые выдали пограничники на границе с Казахстаном: один на пограничном пункте в Курганской области, второй — в Саратовской области.

В обоих решениях сказано, что людям отказали в выезде из России на основании решений военных комиссариатов.

Об отказах в выезде через российско-казахстанскую границу также сообщили как минимум пятеро подписчиков телеграм-канала «Погранконтроль».

Сразу после начала мобилизации 21 сентября на границе России с некоторыми соседними странами возникли очереди. После этого появились неподтвержденные сообщения, что на границе с Грузией и Казахстаном отдельным людям запретили выезд из России.

Первоначально военные комиссары регионов РФ запрещали людям, которые подлежат призыву по мобилизации, выезжать за пределы своего города или района, но уже 23 сентября в их приказах появились запреты на выезд из России.

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Источники «Медузы» сообщили, что мужчинам запретят выезжать из России после «референдумов» в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Вероятно, запрет введут 28 сентября.

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