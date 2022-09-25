Война Двести четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.

Главные новости:

Источники «Медузы», близкие к администрации президента, сообщили, что мужчинам призывного возраста с 28 сентября запретят выезжать из России.

Пограничники начали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов.

Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам государственных вузов и колледжей.

В Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу.

В результате обстрела гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На антивоенных акциях 24 сентября задержали около 800 человек.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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