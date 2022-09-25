Война Двести четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Источники «Медузы», близкие к администрации президента, сообщили, что мужчинам призывного возраста с 28 сентября запретят выезжать из России.
- Пограничники начали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов.
- Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам государственных вузов и колледжей.
- В Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу.
- В результате обстрела гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
- На антивоенных акциях 24 сентября задержали около 800 человек.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Из России не выпустили бывшего журналиста «Дождя» и сотрудника штаба Навального в Петербурге Дениса Кабакова
Кабаков пытался уехать в Казахстан. Как пишет «Ротонда», на границе Кабакова допрашивали два часа. В том числе сотрудников погранслужбы ФСБ интересовала деятельность петербургских оппозиционеров и бывших сотрудников штаба Навального.
По итогам опроса Кабакова увезли с границы, после чего отпустили, обязав подписать бумагу об уголовной ответственности за попытку покинуть Россию.
В Бердянске произошел еще один взрыв, сообщил представитель подконтрольных РФ властей Владимир Рогов.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
Главное по версии ТАСС.
- Российские артиллеристы сорвали попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки в ДНР, потери противника составили свыше 50 человек.
- Артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы Энергодара, за сутки выпущено 59 снарядов.
- ВС РФ убили около 100 наемников ракетным ударом в районе города Запорожье.
- ВС РФ предотвратили попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восемью дронами-камикадзе.
- ВКС России убили до 50 бойцов ударом по пункту ремонта и восстановления техники ВСУ в районе Анновки.
- Истребители ВКС РФ в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под применение ракет США HARM.
- Потери ВСУ на николаево-криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными за сутки.
- Российские системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также перехватили 18 снарядов HIMARS.
- Российские средства ПВО в Херсонской области и ЛНР сбили три противорадиолокационные ракеты HARM.
- ВС РФ поразили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу
Инцидент произошел в селе Эндирей. Местные жители вышли на акцию протеста против мобилизации их детей. Полицейские открыли стрельбу в воздух.
Спустя семь месяцев после начала российского вторжения в Украину Владимир Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию. Война, развязанная Кремлем под предлогом «денацификации» Украины и защиты жителей Донбасса, теперь уже обосновывается необходимостью защитить собственный суверенитет от нападок «коллективного Запада».
Минобороны РФ, не справляющееся с поставленными задачами с помощью регулярной армии, теперь намерено призвать из запаса 300 тысяч россиян. Точная цифра засекречена. Источник «Медузы» утверждает, что на самом деле мобилизовать собираются 1,2 миллиона человек.
Как принималось решение о мобилизации и как Кремль намерен ее проводить, в подкасте «Текст недели» рассказывает специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев.
В ЦИКе самопровозглашенной ЛНР сообщили, что в республику для наблюдения за «референдумом» прибыли наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта.
В Минобрнауки заявили, что «ведут консультации» по вопросу призыва по мобилизации студентов частных вузов.
Накануне Владимир Путин подписал указ об отсрочке для студентов — но в нем говорилось только о государственных образовательных учреждениях.
Учителей с боевым опытом могут призвать по мобилизации
Об этом пишет ТАСС. «В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание. <…> Здесь будет на усмотрение военкомата», — заявили агентству на горячей линии по вопросам мобилизации.
Власти России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста
Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к администрации президента. По его словам, это случится 28 сентября.
ВСУ провели учения по форсированию Днепра, утверждает представитель подконтрольной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По данным Рогова, учения прошли на водохранилище имени Ленина, которое находится выше по течению относительно Днепровской ГЭС.
Рогов утверждает, что сейчас ВСУ активно обстреливают левый берег Днепра оккупированной части Запорожской области — в частности, село Ивановка.
По мнению Рогова, обстрелы в сочетании с учениями свидетельствуют о подготовке «самоубийственного плана» наступления на оккупированную Россией территорию. «Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались», — отметил Рогов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В Бердянске, находящемся в оккупированной части Запорожской области, произошел взрыв
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное издание «Запорожский вестник». Подробности инцидента пока неизвестны.
В оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел взрыв
Об этом заявил представитель подконтрольной РФ администрации Владимир Рогов. Каких-либо подробностей он не привел.
Посол самопровозглашенной ДНР в России заявил, что на «референдуме» проголосовали уже 236 тысяч жителей республики.
Кинотеатр в городе Уральск в Казахстане пригласил переночевать уехавших россиян, которые не могут найти жилье
Об этом пишет издание Kazakh24.info. Как заявил директор кинотеатра CinemaPark, наплыв россиян привел к тому, что в Уральске выросли цены на жилье, и снять его стало сложнее.
«Мы видим на улицах города много приезжих из Российской Федерации, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем», — цитирует директора издание.
В оккупированной части Запорожской области 93% проголосовавших на «референдуме» в первый день высказались за вхождение в состав РФ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ссылкой на результаты экзит-пола.
Херсон. Гостиница, попавшая под обстрел ВСУ
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.