Женщины в Дагестане и других регионах вышли протестовать против мобилизации Таких ожесточенных протестов в стране не было очень давно. Главное

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

25 сентября жители Дагестана провели несколько акций протеста против мобилизации, самая крупная прошла в Махачкале. Около 15:00 мск местные жители, преимущественно женщины, стали собираться в центре города, у Театра кукол. Призывы выйти на митинг публиковал телеграм-канал «Утро Дагестан», на который до начала акции было подписано чуть более 30 тысяч человек. К 16 часам на акцию пришло около 100 человек, отмечает дагестанский «Черновик»: «Собрались мамы с детьми, представители взрослого поколения, молодежь». Всего в протестах в Махачкале, судя по видео очевидцев, участвовало несколько сотен человек. Протестующие, в частности, скандировали «Нет войне!», «Нет мобилизации» и «Наши дети — не удобрение!»

Протестующие женщины спорили с полицейскими, доказывая, что войну начала Россия. «Россия напала на Украину. Мы не слепые», — говорят они. Женщины также просили, чтобы полицейские не мешали им протестовать. Одному из сотрудников МВД пришлось убегать от демонстрантов.

Как дагестанские женщины сопротивляются призыву мужчин Meduza

Полиция провела жесткие задержания в Махачкале. Нескольких мужчин избили и забрали в отдел МВД. Одного из задержанных полицейский ударил по лицу, когда его под руки вели другие сотрудники. Женщин также пытались жестко задерживать. Протестующие в то же время пытались отбить задержанных людей, в том числе тех, кто был в автозаках. Полицейских избивали. К вечеру к задержаниям присоединились дополнительные наряды полиции, приехала Росгвардия.

По словам протестующих, полицейские использовали электрошокеры и перцовые баллончики, «крутили людей и с особой жестокостью отпихивали женщин», сообщает . Полицейские стреляли в воздух. Кроме того, во время акции мужчина в гражданской одежде открыл стрельбу в воздух из пистолета (протестующий это или сотрудник правоохранительных органов в гражданской одежде, неизвестно).

По данным правозащитников, среди задержанных оказалась мать новорожденного ребенка. У журналиста «Черновика» дважды отняли телефон, журналиста « » задержали. Точное количество задержанных пока неизвестно. «ОВД-Инфо» по состоянию на 20:30 мск сообщало, что задержаны пять человек, но, судя по опубликованным с акции видео, задержанных больше.

Внимание. На записи показана сцена насилия Все равно хочу увидеть

25 сентября акция против мобилизации также прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Местные жители, как мужчины, так и женщины, перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала после того, как из села, где живет чуть больше восьми тысяч человек, по мобилизации призвали около 100 мужчин. Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. По данным районных властей, протестующие встретились с военным комиссаром, «поблагодарили прибывших руководителей и разошлись по местам жительства».

В Дагестане протестующих против мобилизации разгоняют стрельбой Meduza

На фоне протестов в Дагестане глава региона Сергей Меликов заявил об ошибках, допущенных в начале мобилизации. «Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены. Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место», — написал Меликов в телеграме. Глава Дагестана призвал жителей, столкнувшихся с нарушением прав во время мобилизации, обращаться в военкомат республики.

В других регионах России также прошли акции против мобилизации. В Якутске около 400 человек, в основном женщины, протестовали, танцуя традиционный якутский хороводный танец осуохай. В какой-то момент женщины водили хоровод вокруг полицейских, скандируя «Дайте нашим детям жить!» Когда полиция начала задержания, акция прекратилась. В Якутске задержали не менее 24 человек, сообщили в «ОВД-Инфо». В Общественной палате Якутии заявили, что в Якутске прошел «осуохай — благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей».

В Нальчике в Кабардино-Балкарии акция протеста прошла на площади Согласия перед зданием правительства. На митинг, судя по видеозаписям, вышло несколько десятков человек. На записи пожилая женщина говорит: «Не отдам своего мужа, не отдам, даже если меня застрелят!»

За пять дней на акциях против мобилизации задержали более двух тысяч человек. 21 сентября, когда начались протесты, по данным «ОВД-Инфо», задержали 1369 человек в 43 городах, 24 сентября — 833 человека в 36 городах. За 25 сентября, по данным на 20:30, задержали 32 человека.

Россия против мобилизации

В России прошли новые протесты против войны и мобилизации. Вот как их разгоняли Фотографии

Россия против мобилизации

В России прошли новые протесты против войны и мобилизации. Вот как их разгоняли Фотографии