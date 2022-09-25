«Дайте нашим детям жить!» В Якутске женщины вышли протестовать против мобилизации. Они водили хоровод вокруг полицейских

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Около 400 человек, в основном женщины, провели в Якутске на площади Орджоникидзе акцию протеста против мобилизации, сообщает издание SakhaDay.

Акцию провели в виде традиционного якутского хороводного кругового танца осуохай. Первыми за руки взялись молодые девушки, их поддержали женщины постарше, после чего в круг постепенно стали присоединяться другие протестующие. Звучали лозунги «Нет войне!», «Нет геноциду!», «Выходи!».

Сперва полицейские уговаривали протестующих разойтись, затем отошли в сторону и дали женщинам провести осуохай. В какой-то момент полицейские оказались в центре хоровода. На записи, которую опубликовало SakhaDay, слышно, что женщины скандируют «Дайте нашим детям жить!»

Спустя некоторое время начались задержания, протестующие встретили их словами «Позор!» Сколько всего задержанных, неизвестно.

Глава Общественной палаты Якутии Анжелика Андреева во время акции выпустила заявление, что на центральной площади Якутска «проходит осуохай — благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей».

Акции против мобилизации начались 21 сентября. Тогда в городах России задержали более 1300 человек. На акциях протеста, прошедших 24 сентября, по последним данным , задержали более 800 человек.

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