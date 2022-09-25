В Дагестане жители перекрыли федеральную трассу, протестуя против мобилизации. Полиция открыла стрельбу в воздух
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Днем 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.
Как сообщил телеграм-канал «Спросите у Расула», жители протестуют против мобилизации. Канал «Тут Дагестан» пишет, что из села по мобилизации призвали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные, неизвестно.
Акции против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. С тех пор, по данным «ОВД-Инфо», в разных городах России задержали более двух тысяч человек, больше всего 21 сентября — свыше 1300 человек.