Война Двести тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.

Главные новости:

Глава Евросовета поддержал выдачу виз россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий Украины прятаться от российской мобилизации.

The New York Times: Путин запретил российским военным отступать из Херсона.

По данным источников «Медузы», в рамках мобилизации в России собираются призвать 1,2 миллиона человек, в Москве — 16 тысяч. В Кремле это отрицают.

Рамзан Кадыров считает, что вместо резервистов на войну можно отправить сотрудников силовых ведомств РФ.

Хакеры устроили DDoS-атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжаются «референдумы о присоединении к РФ».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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