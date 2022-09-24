Война Двести тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Глава Евросовета поддержал выдачу виз россиянам, уклоняющимся от мобилизации.
- Зеленский призвал жителей оккупированных территорий Украины прятаться от российской мобилизации.
- The New York Times: Путин запретил российским военным отступать из Херсона.
- По данным источников «Медузы», в рамках мобилизации в России собираются призвать 1,2 миллиона человек, в Москве — 16 тысяч. В Кремле это отрицают.
- Рамзан Кадыров считает, что вместо резервистов на войну можно отправить сотрудников силовых ведомств РФ.
- Хакеры устроили DDoS-атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт.
- На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжаются «референдумы о присоединении к РФ».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР, а еще вроде бы продает России снаряды. Чего этот странный союзник хочет от Москвы взамен?
В Минобороны КНДР отказываются признавать, что страна поставляет оружие России. В начале сентября об этом писали американские СМИ. По мнению журналистов, этот союз выигрышный, но вынужденный для России.
А зачем он нужен Пхеньяну? Мы спросили об этом корееведа Федора Тертицкого в подкасте «Что случилось».
Глава Якутии рассказал о незаконной мобилизации в республике
«Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно», — пишет Айсен Николаев в телеграме.
Глава «Агоры» Павел Чиков уже сообщал, что Минобороны РФ мобилизует граждан в нарушение собственных ограничений по возрасту. Вот еще ряд свидетельств от телеграм-канала «Можем объяснить».
В Чечне начали похищать мужчин, которые подали заявления на получение загранпаспорта после объявления мобилизации, утверждает телеграм-канал 1ADAT.
В частности, по данным авторов канала, был похищен Абу Магамадов 2003 года рождения. После подачи заявления ему позвонили и попросили прийти в место получения паспорта для уточнения данных. Сейчас он незаконно удерживается на территории грозненского управления МВД. «Кадыровцы заявляют, что Абу будет мобилизован для участия в „спецоперации“ в Украине», — пишет 1ADAT.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в республике не будет мобилизации, поскольку она уже перевыполнила план на 254%. При этом он также рассказывал об отправке на фронт родственников женщин, которые вышли на митинг протеста в Грозном в день объявленной мобилизации.
Глава Евросовета поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам, убегающим от мобилизации
«Европейский союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если люди в России находятся в опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не поддерживают сумасшедшее решение Кремля начать войну в Украине, мы должны это учитывать, — заявил Шарль Мишель в интервью изданию Politico. — Я согласен с тем, что мы должны быстро координировать усилия в связи с новым фактом — частичной мобилизацией в России».
Ранее ряд политиков ЕС, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявили, что не будут предоставлять убежище россиянам, бегущим от мобилизации.
Европейские юристы уже заметили, что такая политика нарушает Конвенцию о статусе беженцев и закон ЕС о предоставлении убежища.
После проведения «референдумов» в оккупированных областях Украины Россия заявит, что российская территория подвергается нападению с применением оружия НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью CNN.
«Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фальшивые голоса для дальнейшей эскалации войны в Украине. Но эти голоса не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют. Ответ НАТО и лучший способ закончить эту войну — усилить поддержку Украине», — сказал он.
Британская разведка в очередной сводке рассказывает об ударах РФ по украинским дамбам.
- 21 и 22 сентября Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе под Кривым Рогом 15 сентября.
- Украинские силы продвигаются вниз по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить переправы украинских военных.
- Эти атаки вряд ли оказались существенными препятствиями для украинских операций из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий.
Из App Store удалили картографический сервис 2ГИС
Приложение нельзя найти через поиск, ссылка для скачивания, указанная на сайте сервиса, тоже не работает. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.
«Уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города, — сообщили в 2ГИС. — Главный совет владельцам айфонов — не удаляйте уже установленное приложение 2ГИС. Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.ru, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы».
Сервис 2ГИС был создан в 1999 году в Новосибирске. С 2020 года он входит в экосистему «Сбера», банку принадлежит более 70% компании. Приложения Сбербанка, находящегося под западными санкциями из-за войны в Украине, удалили из App Store еще весной.
Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
The New York Times: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
В последние недели президент РФ более активно включился в стратегическое планирование войны в Украине. Например, как утверждает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Владимир Путин отклонил просьбу российских военных об отступлении из Херсона.
«Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц», — пишет NYT.
По сведениям источников издания, Путин заявил генералам, что стратегические решения на местах будут приниматься лично им. Это создало напряженность среди военных, а неприятие Путиным вывода войск из Херсона также привело к снижению морального духа у российских военнослужащих, которые полагают, что могут остаться в затруднительном положении из-за того, что отрублены от линий снабжения.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Издание Astra публикует свидетельства о том, как проводится «референдум о присоединении к России» в оккупированной Запорожской области. Местных жителей поквартирно обходят люди с бюллетенями в сопровождении вооруженных военных.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон, а тем более, сторонние наблюдатели, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.
Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обвинил Россию в том, что она использует национальные меньшинства — бурят, тувинцев и калмыков — в качестве «пушечного мяса», и призвал их отказываться от участия в войне и бежать в Монголию, где их примут «с распростертыми объятиями». Сотни представителей этих родственных монголам народов уже были ранены, тысячи — убиты, подчеркнул Элбэгдорж. «Не стреляйте в украинцев, в ваших сестер и братьев, детей и стариков», — заявил он.
В России очередной случай поджога военкомата — в городе Канск Красноярского края
На фоне объявленной мобилизации в СМИ уже сообщалось о минимум шести поджогах военкоматов и двух зданий администраций.
Рамзан Кадыров считает, что на войну можно отправить силовиков: сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, службы судебных приставов, таможни и Следственного комитета.
«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений.
Ранее Кадыров заявил, что не будет проводить мобилизацию в Чечне, потому что республика перевыполнила «спущенный план» на 254%, отправив на войну 20 тысяч чеченцев.
Также он назвал «трусами, предателями и людьми второго сорта» россиян, которые уклоняются от мобилизации.
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной аналитической сводке заявил, что власти России испытывают «серьезные и системные проблемы» после объявления о начале мобилизации.
Военкоматы в погоне за установленными Минобороны показателями по численности мобилизованных призывают мужчин, которые не соответствуют требованиям, которые ранее озвучивали президент Путин и министр обороны Шойгу.
Первая в постсоветской истории мобилизационная кампания выявила неэффективную бюрократическую систему, которая вряд ли сможет в короткие сроки обеспечить необходимый боеспособный резерв, говорится в сообщении ISW. Неудачная кампания по мобилизации может привести к напряженности в тылу и усугубить социальную напряженность.
Украинский военный на боевой позиции в Купянске, 23 сентября
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Джо Байден заявил, что США никогда не признают результаты «референдумов» на оккупированных территориях Украины по присоединению к России. По словам американского лидера, США, как и любая страна, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергнут сфабрикованные результаты «референдумов». Президент США обещает «быстрые и суровые» экономические санкции за организацию псевдорефрендумов.
Российская платежная система «Мир» и ее оператор Национальная система платежных карт (НСПК) находится под массированной DDoS-атакой, которую организовали и координируют украинские киберактивисты, пишет «Коммерсант». Цель атаки — вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.
«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему „Мир“, риски более чем реальны», — заявил один из собеседников издания. По его словам, в этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов.
До недавнего времени на сайте «Мира» сообщалось, что карты принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Сейчас эта информация убрана с сайта.
19 сентября стало известно о том, что с «Миром» прекратили работать некоторые турецкие банки, 21 сентября — банки Казахстана и Вьетнама. 23 сентября Узбекистан сообщил о приостановке обслуживания карт «Мир» на своей территории «в связи с проведением технических процедур».
Российские военные в ночь на 24 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в результате был сильно разрушен один жилой дом, в нем возник пожар. Еще в нескольких частных домах выбиты стекла и повреждены крыши.
Одна женщина погибла. Еще девять человек пострадали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские военные нанесли пять ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
- Обстрелам подверглись более 60 населенных пунктов. В результате удара по Одессе с применением беспилотников погибли два человека и еще двое получили ранения. Ночью ракетному удару подвергся Николаев.
- На временно оккупированной территории Украины оккупационная власть проводит так называемые «референдумы». В связи с низким процентом посещаемости «избирательных участков», сотрудники «опросных комиссий», в сопровождении вооруженных военнослужащих ВС РФ, собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.
- В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта РФ, оккупационные власти начали выдавать повестки по мобилизации.
- Российские военнослужащие продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. По имеющейся информации, в Мелитополе так называемые «кадыровцы» захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.
- За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семи позиций зенитных ракетных комплексов.
- Подразделения ПВО уничтожили один российский вертолет, один самолет и восемь беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации и переходить на сторону Украины
Вот что президент Украины сказал в вечернем обращении:
У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированной территории: делайте главное — берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины.
Но если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию по оккупантам — их базам, штабам, складам с боеприпасами. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину.
Передавайте нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами. Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей.
Здравствуйте. Начинается 213-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» открывает новую трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.