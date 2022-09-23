Война Двести двенадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 сентября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Днепропетровской области обстреляли Никополь и Марганец. По словам главы областной администрации Валентина Резниченко, российские войска утром 23 сентября обстреляли города из «Градов» и тяжелой артиллерии.
В Марганце погибли мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять человек были ранены. Трех из них спасатели достали из-под завалов, заявил Резниченко. Из-за обстрела без света остались 2200 семей. В Никополе, по предварительным данным, повреждены 10 домов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
В оккупированном Мелитополе в Запорожской области, где также начался «референдум», произошел взрыв, заявил украинский мэр города Иван Федоров.
«В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день домового „голосования“ на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома», — заявил Федоров.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Проводы мобилизованных в Махачкале
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались «референдумы о присоединении к России».
«Голосование» на всех территориях продлится до 27 сентября, причем первые четыре дня избиркомы будут приходить к местным жителям домой, а также в общественные места. В последний день откроются избирательные участки.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о войне в Украине и связанными с этим событиями.