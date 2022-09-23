Многие россияне бегут от мобилизации. Примут ли их в Евросоюзе? Пока только Германия (на словах) выразила такую готовность
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21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил мобилизацию. В тот же день все билеты на ближайшие авиарейсы в безвизовые страны были раскуплены, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки из желающих покинуть Россию. Помогут ли россиянам, которые подлежат мобилизации, страны Евросоюза? Рассказываем, что об этом говорят в ЕС.
Германия
Власти Германии заявили, что при определенных обстоятельствах готовы предоставить убежище дезертирам из российской армии.
«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно противостоит режиму Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может попросить убежища в Германии из-за политического преследования», — заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
С похожим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, призвав все страны Евросоюза давать убежище россиянам, скрывающимся от мобилизации. Ее поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «Зеленых».
«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые бегут от агрессивной войны России», — цитирует «Радио Свобода» слова главы европейского отдела Pro Asyl Карла Коппона.
Министр юстиции Германии Марко Бушман опубликовал твит, в котором написал, что россиянам, которые «ненавидят избранный Путиным путь и любят либеральную демократию», будут рады в Германии.
Никаких официальных решений о приеме россиян, скрывающихся от мобилизации, в Германии пока не принято.
Чехия
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, скрывающимся от мобилизации.
«Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели отчаянные решения Путина. Но те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы», — сообщил министр агенству ČTK.
Премьер-министр страны Петр Фиала сказал, что Чехия будет относиться к таким людям как и к другим просителям убежища: их заявления будут рассмотрены в рамках стандартной процедуры.
Латвия
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в своем твиттере, что страна не будет выдавать визы российским уклонистам.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные визы или любые другие российским гражданам, которые пытаются избежать мобилизации. Также Латвия не будет отменять запрет на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами», — написал министр.
Похожую точку зрения высказал министр обороны Артис Пабрикс. Он заявил, что Латвия должна быть максимально консервативной и осторожной при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища.
«С одной стороны, есть международные нормы, по которым надо рассматривать прошения о предоставлении убежища. С другой стороны, надо понимать, что большинство россиян не против путинского режима и не являются приверженцами наших ценностей. Также неизвестно, что это за люди, поэтому может потребоваться разного рода фильтрация на нашей территории», — цитирует Delfi заявление Пабрикса.
В свою очередь министерство внутренних дел подчеркнуло, что наблюдение за границей было усилено, а заявления о предоставлении убежища ответственные органы будут проверять с особой тщательностью.
Эстония
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в страну не будут пускать россиян, бегущих от мобилизации. «Отказ от выполнения своего гражданского долга в России или желание это сделать не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране», — написал министр в ответ на вопрос агентства Reuters.
Литва
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что Вильнюс «не имеет цели или возможности выдавать гуманитарные визы всем гражданам России, которые обращаются за ними».
«Заявления граждан России будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить двери открытыми для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции», — передает заявления МИДа литовская национальная радиовещательная компания LRT.
Финляндия
Глава консульской службы министерства иностранных дел Юсси Таннер заявил, что Финляндия не будет выдавать туристические визы российским мужчинам, если есть основания полагать, что они не собираются возвращаться в Россию. По его словам, в последнее время увеличилось число подобных заявлений. «Есть заявления, из которых очевидно, что люди хотят выбраться из России и не собираются туда возвращаться. Решение по таким заявлениям будет отрицательным», — сообщил Таннер газете Helsingin Sanomat. Чиновник подчеркнул, что бегство из России людей, подлежащих мобилизации, может быть положительным фактором для Украины, однако визовое законодательство все равно необходимо соблюдать.
Еврокомиссия
Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в условиях мобилизации.
«Когда речь идет о людях, выезжающих в ЕС и просящих международной защиты — она должна быть им предоставлена. Страны-члены ЕС уже обсуждают возможность выдачи гуманитарных виз для этих людей. Что касается пересечения границы, то это решение должны принимать власти конкретных стран в индивидуальном порядке и в согласии с законами Евросоюза», — сказала Анита Хиппер.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано добавил, что «каждое решение, касающийся визовой политики, должно приниматься странами-членами ЕС с учетом оценки угроз безопасности».
Фото на обложке: Hayk Baghdasaryan / Photolure / AP / Scanpix / LETA