Многие россияне бегут от мобилизации. Примут ли их в Евросоюзе? Пока только Германия (на словах) выразила такую готовность

Германия

Власти Германии заявили, что при определенных обстоятельствах готовы предоставить убежище дезертирам из российской армии.

«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно противостоит режиму Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может попросить убежища в Германии из-за политического преследования», — заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

С похожим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, призвав все страны Евросоюза давать убежище россиянам, скрывающимся от мобилизации. Ее поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «Зеленых».

«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые бегут от агрессивной войны России», — цитирует слова главы европейского отдела Pro Asyl Карла Коппона.

Министр юстиции Германии Марко Бушман опубликовал твит, в котором написал, что россиянам, которые «ненавидят избранный Путиным путь и любят либеральную демократию», будут рады в Германии.

Никаких официальных решений о приеме россиян, скрывающихся от мобилизации, в Германии пока не принято.