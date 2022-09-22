На границе России с Грузией, Финляндией и Казахстаном возникли многокилометровые очереди. Уезжающих спрашивают о службе в армии

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Автомобильная очередь на пограничном пункте «Ваалимаа» между Россией и Финляндией, 22 сентября 2022 года Olivier Morin / AFP / Scanpix / LETA

21-22 сентября в соцсетях появилось много видеозаписей с автомобильными пробками, которые возникли на российских пограничных пунктах, в основном на границе с Грузией, Казахстаном, Монголией и Финляндией. СМИ и телеграм-каналы связали это с мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Многокилометровые очереди на границе возникали и раньше, оценить, насколько они выросли в последние два дня, проблематично.

Грузия

Границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии по состоянию на 12:00 22 сентября можно было пересечь за 10 часов, еще вечером 21 сентября — за три часа, сообщил грузинский блогер Николай Левшиц. «Эхо Кавказа» (проект ) опубликовал несколько видео с пробкой из легковых автомобилей на «Верхнем Ларсе». В ГУ МЧС Северной Осетии заявили утром 22 сентября, что «Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме».

Казахстан

Многокилометровые пробки из автомобилей, судя по фотографиям очевидцев, возникли на границе в Оренбургской области на пункте «Маштаково» (190 километров от Самары). Многие люди приехали на границу на такси, а пересекали ее пешком. Житель Тольятти рассказал казахстанскому изданию «Мой город», что решил уехать, «как только объявили мобилизацию». В Челябинской области на пункте «Бугристое» также были очереди, рассказал «Русской службе Би-би-си» очевидец, который вечером 21 сентября пересек там границу. По его словам, он видел около 100 автомобилей, в которых в основном ехали молодые мужчины, некоторые с девушками или женами.

Монголия

На пограничном пункте «Кяхта» в Бурятии, судя по видеозаписям, также возникли очереди. Кяхта расположена в 520 километрах от Иркутска, в 230 километрах от Улан-Удэ. Днем 21 сентября телеграм-канал «Кяхта» сообщил, что на российско-монгольской границе «наблюдается большой ажиотаж». Утром 22 сентября МИД Монголии заявил, что на этом погранпереходе нет очередей, он работает как обычно, сообщает агентство Eagle.

Финляндия

Вечером 21 сентября, как пишет петербургская «Фонтанка», возникли очереди на погранпереходах в Ленинградской области, к ночи пробка растянулась на несколько километров. По словам людей, выехавших в Финляндию, раньше ночью на границе не было очередей, теперь же они прошли ее за три-пять часов. Пограничная служба Финляндии сообщила вечером 21 сентября, что ситуация на границе почти не изменилась, но затем заявила, что в ночь на 22 сентября трафик вырос. В среду в страну въехали 4824 автомобиля, тогда как в прошлые недели — около трех тысяч в день.

На выезде из России мужчин выборочно опрашивают — о службе в армии. Еще днем 21 сентября, судя по сообщениям подписчиков телеграм-канала «Пограничный контроль», мужчин выпускали через границу без лишних вопросов. Вечером в московских аэропортах многих уезжающих мужчин стали дополнительно опрашивать, в среднем по пять-десять минут. В ночь на 22 сентября такие опросы стали проводить и на других погранпунктах (меньше всего — на выезде в Финляндию, Казахстан и Беларусь).

Судя по сообщениям «Пограничного контроля» (это подтверждают и другие источники), у мужчин, в частности, спрашивали о цели поездки, службе в армии, военной специальности, месте службы (или причине, почему не служили), есть ли военный билет, а также обратный билет в Россию. По словам подписчиков «Пограничного контроля», некоторые пограничники говорили, что у них «день призывника», а люди «бегут от мобилизации».

33-летний выпускник военной кафедры, который не служил в армии, рассказал «Медузе», как вылетал из Шереметьево в ночь на 22 сентября: «На паспортном контроле сначала не отдали паспорт, сотрудник ушел с ним в комнату. Через 10 минут стал уточнять информацию. Спросил, когда билет куплен. Я ответил: „А что?“ Он говорит: „Ну, если до 21 сентября, то нет проблем, а если после, то могут быть“». После этого сотрудник вернул паспорт, а мужчина прошел через границу.

О том, чтобы мужчинам массово отказывали в выезде из России, неизвестно. При этом люди, которые пересекали границу России и Грузии на пункте «Верхний Ларс», утверждают, что многих мужчин «развернули». Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший главный редактор Baza Никита Могутин, поговоривший с теми, кто смог пересечь границу. Блогер Николай Левшиц сообщил, что через границу не пропустили несколько жителей северокавказских регионов, «но такая ситуация происходит с начала войны». Телеграм «Автозак Live» пишет об одном отказе при пересечении российско-казахстанской границы. В то же время подписчики «Пограничного контроля» о случаях отказа не говорят. Пассажиры в одном из аэропортов Москвы сообщили проекту «Осторожно, Москва», что не видели утром 22 сентября, чтобы в итоге кого-то из мужчин не пропустили.

В Кремле, комментируя очереди на пограничных пунктах, заявили о «фейковой информации». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что на границе России образовались очереди и возник в другие страны. «Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее — она очень сильно преувеличена. Пункты переходов и так далее — очень много фейковой информации на этот счет появляется. Поэтому здесь нужно очень внимательно относиться, чтобы не становиться жертвами лживой информации на этот счет», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

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