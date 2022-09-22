Власти Германии заявили, что готовы принять дезертиров из российской армии

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Германия готова при определенных обстоятельствах предоставить убежище дезертирам из российской армии и «противникам путинского режима», заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно противостоит режиму Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может попросить убежища в Германии из-за политического преследования», — сказала она.

Немецкая правозащитная организация Pro Asyl выступила с похожим заявлением, призвав все страны Евросоюза давать убежище россиянам, которые пытаются скрыться от принудительной мобилизации.

«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», — цитирует заявление организации .

Как отмечается, заявление Pro Asyl поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».

В то же время МИД Чехии объявил, что страна не намерена выдавать гуманитарные визы российским гражданам, уезжающим от мобилизации.

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