В России закончились билеты на ближайшие авиарейсы в страны с безвизовым режимом

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На сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на ближайшие рейсы из России в страны с безвизовым режимом, пишет РБК.

Речь идет, в частности, о рейсах в Стамбул, Ереван, Баку, Ташкент.

В большинстве случаев ближайшие доступные рейсы, которые удалось найти журналистам, запланированы на пятницу, 23 сентября, а иногда и на 24-е на 25-е.

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тысяч рублей. Рейс выполняет «Аэрофлот». На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тысяч рублей). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тысяч рублей.

21 сентября Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию». Власти утверждают, что намерены призвать на военную службу 300 тысяч человек.