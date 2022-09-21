Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России

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Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в России. В обращении к россиянам Путин сказал, что с 21 сентября мобилизации подлежат «только граждане, которые состоят в запасе», прежде всего люди, которые проходили военную службу, имеют военно-учетные специальности и боевой опыт. Президент пообещал, что россияне, призванные по мобилизации, получат «статус, выплаты и все социальные гарантии» военнослужащих по контракту.

Путин объявил частичную мобилизацию в России Meduza

Путин подписал указ о «частичной мобилизации» граждан России. В документе не говорится, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. В указе перечислены основания для увольнения с военной службы: это достижение определенного возраста, состояние здоровья, приговор суда о лишении свободы. В документе также сказано, что отсрочку от призыва могут получить работники оборонно-промышленного комплекса. Правительство РФ «в кратчайшие сроки» определит категории граждан, которые получат отсрочку от мобилизации, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В указе есть один закрытый пункт — № 7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как «для служебного пользования». Дмитрий Песков сообщил, что в неопубликованном пункте указа говорится о количестве мобилизуемых.

Основатель «Агоры» Павел Чиков, проанализировав указ, заявил, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, затем — мужчин, пребывающих в запасе. По его словам, Минобороны РФ должно сформировать квоты на мобилизацию для каждого региона России, а губернаторы будут отвечать за исполнение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет «300 тысяч резервистов». В интервью телеканалу «Россия 24» Шойгу сказал, что у России «огромный мобилизационный ресурс» — почти 25 миллионов человек. Мобилизация, по его словам, затронет 1,1% от общего числа. Он отметил, что студенты и военнослужащие срочной службы не подлежат мобилизации. По словам министра, мобилизация организована в первую очередь для контроля территории у линии фронта. Шойгу добавил, что ее объявили в то время, когда должны были начаться сборы резервистов, поэтому сборы будут отменены.

Мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет, заявил «Интерфаксу» генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Глава юридического отдела команды Алексея Навального Вячеслав Гимади заявил, что Владимир Путин, согласно его указу, объявил полную, а не «частичную» мобилизацию. «Имеют право призвать всех, кроме полностью негодных по здоровью и возрасту (до 50 лет солдаты и до 60 лет младшие офицеры). Как захочет Минобороны», — сказал Гимади.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать:

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков в возрасте до 35 лет;

младших офицеров в возрасте до 50 лет;

майоров, подполковников, капитанов 3-го ранга, капитанов 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет;

высших офицеров до 65 лет.

Картаполов предположил, что Минобороны РФ первыми призовет операторов беспилотных летательных аппаратов, разведчиков и связистов, пишет «Интерфакс». По его словам, выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.

Ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не планируют, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Еще один член СПЧ Кирилл Кабанов сказал, что мобилизация не затронет граждан с приписным удостоверением — их призывают только при полной мобилизации.

Резервистам могут закрыть выезд из России — после получения повестки. Прямо указ Владимира Путина не ограничивает право резервистов на выезд из России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такие ограничения действуют с момента, когда люди, подлежащие мобилизации, получают повестку, сказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.

Такие ограничения для людей, состоящих на воинском учете, предусматривает 21-я статья закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая запрещает «выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов». При этом в статье не упоминается «частичная» мобилизация.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что не советует людям, подпадающим под мобилизацию, «ехать на курорты в Турцию». «Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — сказал он. По словам Картаполова, до получения повестки люди могут перемещаться по стране, «но лучше этого не делать».

В рамках мобилизации граждан призывают по повестке, но некоторые должны явиться сами. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что мобилизованных оповещают по повестке, которую вручают лично в руки под подпись. Но запасники, имеющие мобилизационные предписания, должны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь повестки. Baza сообщила, что повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через «Госуслуги». На портале государственных услуг произошел сбой. В министерстве цифрового развития отрицают, что повестки будут рассылать через «Госуслуги».

После объявления мобилизации жителей России стали призывать к протестам. Движение «Весна» призвало провести всероссийскую акцию протеста против «могилизации». Активисты предложили жителям России собраться в 19 часов по местному времени 21 сентября в центрах своих городов. Команда Алексея Навального также призвала россиян протестовать, обещая поддержать «любые формы протеста». «Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат, мы поддерживаем это и мы готовы тоже оказать какое-то содействие», — заявил соратник Навального .

На российском фондовом рынке продолжился обвал, начавшийся накануне. После открытия торгов индекс Мосбиржи в моменте максимально приблизился к 2000 пунктов, но затем замедлил падение — к 10:20 утра индекс снизился на 4,7%, до 2111 пунктов. Индекс РТС упал на 6,25%, до 1082 пунктов. 20 сентября на фоне планов провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины и слухах о мобилизации российский рынок упал на 8,84%, что стало максимумом с 24 февраля, когда рынок обвалился на 33%.

Власти Украины, комментируя мобилизацию в России, заявили, что «у жизни прекрасное чувство юмора». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на 210-й день «трехдневной войны» россияне получили мобилизацию, закрытые границы, лишение свободы за дезертирство, а также спецотряды из заключенных. «Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора», — сказал Подоляк.

Из-за объявления мобилизации жители России стали скупать билеты в другие страны. Так, перед обращением Путина были проданы все авиабилеты в Стамбул на 21 сентября, а также почти все билеты в Ереван, обратила внимание «Верстка». На другие даты билеты в эти города доступны. После обращения президента россияне активно скупали билеты из Москвы в Минск, отмечает «The Village Беларусь». На этом фоне глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что по соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы гражданам РФ, которые уклоняются от мобилизации.

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