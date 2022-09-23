Управление мусульман Узбекистана призвало граждан страны не участвовать в войне России с Украиной

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Управление мусульман Узбекистана опубликовало о том, что граждане страны не должны участвовать в войне России и Украины.

В документе сказано, что «представители некоторых террористических организаций» «под предлогом „джихада“» призывают живущих в России и Украине узбекистанцев к участию в кровопролитии, однако «на самом деле мусульманину не позволено участвовать ни в каких военных действиях, кроме защиты своей родины», а также воевать с немусульманами против другой немусульманской общины.

О каких «террористических организациях» идет речь, не уточняется.

Называть эту войну «джихадом» — не что иное, как невежество. <…> Может быть, это будет война, запрещенная в исламе. Те, кто участвует в этом, будут среди воинов сатаны, которые противостоят закону Аллаха. <…> Кроме того, наше действующее законодательство запрещает членство в военных структурах иностранных государств, незаконных религиозных организациях и террористических группировках.

Ранее прокуратура Узбекистана выпустила предостережение о том, что поступление на военную службу в армию другой страны — уголовное преступление.

20 сентября Госдума РФ приняла закон, по которому иностранцы, заключившие контракт на прохождение военной службы, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

21 сентября в России была объявлена мобилизация. После этого власти Москвы объявили об открытии военкомата для иностранцев на территории центра временного содержания для мигрантов в Сахарово.

В середине сентября писал о публикации в соцсетях видео, на котором бойцы из Чечни, отправляющиеся в Украину, произносят клятву с упоминанием газавата, то есть священной войны.

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