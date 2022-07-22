Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины сократились в несколько раз — до 30 человек в день
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Ежедневные потери Украины в боях в последнее время уменьшились в несколько раз. Такие оценки привел президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
По словам Зеленского, ежедневно украинская армия теряет до 30 человек убитыми и около 250 человек ранеными. Он отказался ответить, сколько человек Украина потеряла с начала войны.
Зеленский также отверг возможность перемирия с Россией без возврата оккупированных территорий. «Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: „Давайте заморозим конфликт“. Потом он отдохнет два-три года, сожрет еще две области и опять скажет: „Давайте заморозим конфликт“. И так будет продолжать дальше и дальше. Сто процентов», — сказал президент Украины.
1 июня Зеленский заявлял, что каждый день на поле боя погибают 60-100 украинских военных. Спустя 10 дней его советник Михаил Подоляк оценивал потери украинской армии от 100 до 200 человек убитыми ежедневно.