Сборная России по футболу провела в Киргизии первый матч за 10 месяцев. При пересечении границы игроков спрашивали о военной службе

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Сборная России по футболу 24 сентября провела первый за 10 месяцев матч, обыграв в гостях национальную команду Киргизии в товарищеской встрече со счетом 2:1.

По данным издания «РБ Спорт», при пересечении границы футболистам задавали вопросы «о годности к военной службе, наличии военного билета» и тому подобные. В РФС подтвердили это, заявив, что «это касалось не только футболистов»

В РФС также заявили, что обсуждают с Минспорта и Минобороны возможное получение брони от мобилизации для участников российских футбольных чемпионатов.

До вторжения России в Украину сборная РФ по футболу боролась за право участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Свой последний матч она провела против Хорватии в ноябре 2021 года и весной должна была играть стыковые матчи, однако после начала войны потенциальные соперники — сборные Польши, Чехии и Швеции — отказались выходить на поле против россиян. Позже сборную официально отстранили от соревнований.

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