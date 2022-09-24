МВД по Северной Осетии призвало воздержаться от поездок в Грузию. В очереди на границе стоят более двух тысяч машин

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Госавтоинспекция Северной Осетии призвала воздержаться от поездок через КПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии из-за «значительного скопления машин».

В очереди на границе стоят «порядка 2300» машин», из-за чего «движение через таможенный пункт затруднено».

Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и еще раз призывает автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией пробки, по словам очевидцев, возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.

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