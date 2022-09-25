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Пожар в здании военного комиссариата в городе Ломоносове, Санкт-Петербург. 21 сентября 2022 года Канал «Мы — Ломоносовцы» в Telegram

После того как Владимир Путин объявил о мобилизации, по всей стране с новой силой начали поджигать военные комиссариаты и здания администраций. За первые полгода полномасштабного вторжения в России подожгли не менее 20 военных комиссариатов; теперь частота подобных инцидентов резко выросла. Мы попытались поместить все известные (новые) случаи в единый список, который, вероятно, будет обновляться.

В этом материале — только те поджоги, которые произошли после 21 сентября 2022 года (то есть после того, как Путин объявил о мобилизации).

Военные комиссариаты

Санкт-Петербург. Вечером 21 сентября в городе Ломоносове, который входит в состав Петербурга, загорелся военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. Пожар произошел в кабинете на первом этаже, который принадлежал церкви. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Никто не пострадал.

Нижний Новгород. Вечером 21 сентября произошел пожар в здании военкомата Канавинского района. Предположительно в одно из окон на первом этаже бросили бутылку с зажигательной смесью, или «коктейль Молотова». Площадь пожара составила один квадратный метр, повреждения получили дверь и часть пола в стоматологическом кабинете призывного пункта. О пострадавших не сообщалось.

Оренбургская область. В ночь на 22 сентября в городе Гай вход в здание военкомата облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Огонь быстро погас, повредив одну из стен.

Забайкальский край. В ночь на 22 сентября в селе Кыра в здание военного комиссариата бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным СМИ, пожара не произошло.

Амурская область. В городе Свободном в ночь на 23 сентября в здание комиссариата бросили «коктейль Молотова», бутылка упала на асфальт и вспыхнула, повредив фасад здания. Никто не пострадал.

Хабаровский край. В ночь на 23 сентября в Хабаровске пытались поджечь военкомат Индустриального района с помощью бутылок с зажигательной смесью, загорелись два кабинета, пострадавших нет.

Красноярский край. В ночь на 24 сентября в Канске пытались поджечь городской военкомат. В поджоге заподозрили пожилого мужчину.

Калининградская область. В ночь на 25 сентября в городе Черняховске в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью. «Коктейль Молотова» загорелся, возгорание потушили. В областном правительстве сказали, что преступники «подожгли информационную табличку у дверей военкомата». Когда приехали полицейские, поджигатели убежали.

Республика Мордовия. Утром 25 сентября в окно военкомата в городе Рузаевке бросили две бутылки с «коктейлем Молотова». Загорелся один из кабинетов, площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь потушили до приезда пожарных, никто не пострадал.

Ленинградская область. Утром 25 сентября в городе Кировске подожгли военкомат Кировского района Ленобласти. К решетке на окне подвесили канистру; шланг от нее через отверстие в стекле провели внутрь здания. Пожар охватил один кабинет на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Огонь потушил сторож военкомата.

Администрации (и один филиал «Единой России»)

Самарская область. В ночь на 22 сентября в Тольятти подожгли дверь и крыльцо здания городской администрации. Предположительно в здание бросили «коктейль Молотова». Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его быстро потушили.

Волгоградская область. В ночь на 23 сентября в Камышине в здание городской администрации бросили «зажигательный предмет». Городские власти назвали причиненный ущерб незначительным. Подозреваемого в поджоге задержали.

Утром 25 сентября в поселке Береславка под Волгоградом подожгли здание Береславского сельского поселения, в котором также располагалась школа искусств. Здание сгорело полностью.

Алтайский край. В ночь на 23 сентября в селе Целинное в доме культуры, где находится администрация сельсовета, произошел пожар. Из-за случившегося полностью выгорел офис «Почты России», расположенный там же, а в администрации обгорел потолок. Пострадавших нет.

Ленинградская область. В ночь на 25 сентября в здании администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района произошел пожар. В окно кабинета социальной защиты бросили две бутылки с горючей смесью. По разным данным, площадь пожара составила 12 или 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье о поджоге.

Республика Башкортостан. В городе Салавате утром 24 сентября у офиса партии «Единая Россия» подожгли автомобильные покрышки. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Из-за случившегося повреждена входная пластиковая дверь, никто не пострадал, сообщили в МЧС.

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