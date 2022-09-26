В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации

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В городе Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома. Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента: на нем человек, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в мужчину за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.

Внимание! На видео запечатлено происшествие со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Если просмотр может вам навредить, не включайте его.

Военный комиссар района Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, заявил глава региона Игорь Кобзев. Вскоре после инцидента сообщалось, что военком был убит, но эта информация не подтвердилась. По данным Mash, у него шесть пулевых ранений. Кобзев заявил, что «дал поручение усилить меры безопасности» и что ему «стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины».

Стрелявший задержан — это 25-летний местный житель. На видео после задержания, которое опубликовала Baza, он называет свое имя — Руслан Зинин. Baza пишет, что он должен был быть мобилизован; перед тем, как открыть стрельбу, он якобы сказал «Сейчас все поедем домой». Об этом же свидетель случившегося рассказал РБК:

Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал «Сейчас все поедем домой» и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК.

Мать Руслана Зинина рассказала Astra, что повестка о мобилизации пришла не ему, а его лучшему другу, не служившему в армии, из-за чего он был «очень расстроен». Утром мужчина сказал своей бабушке, что уходит в военкомат добровольцем, передает издание.

СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего (317 УК РФ) и незаконном ношении оружия (222 УК РФ).

После объявления мобилизации в России началась новая волна поджогов военкоматов. С 21 сентября произошло как минимум 11 таких попыток; нападениям подверглись и несколько зданий администраций. Поджоги военкоматов начались после вторжения в Украину, но происходили с меньшей частотой: за полгода произошло около 20 случаев.

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