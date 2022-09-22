В Тольятти в здание администрации бросили «коктейль Молотова». В Нижнем Новгороде загорелся призывной пункт

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В Тольятти подожгли дверь и крыльцо здания администрации города на Белорусской улице, сообщает самарское издание «Неслухи.рф».

Факт поджога журналистам подтвердили в администрации Тольятти, отметив, что полиция проводит проверку. В самом МВД по Самарской области заявили, что уточняют информацию о случившемся.

Как уточнили в управлении МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 3:44 утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили в течение 20 минут.

Baza утверждает, что сотрудники Центра «Э» обнаружили на месте использованные бутылки с зажигательной смесью. Телеграм-канал Shot также пишет о бутылке с зажигательной смесью.

Вечером 21 сентября в Нижнем Новгороде произошел пожар в здании военного комиссариата на улице Алеши Пешкова, в свою очередь сообщает NN.ru со ссылкой на МЧС региона. По данным издания, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь распространился на площади одного квадратного метра.

Baza сообщает, что в окно кабинета также бросили «коктейль Молотова».

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С начала российского вторжения в Украину сообщалось более чем о десятке попыток поджога военкоматов в российских регионах, в том числе в Воронеже, Нижневартовске, Ивановской, Московской, Рязанской и Свердловской областях.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации в стране. После этого активисты и оппозиционеры призвали выходить на акции протеста. Команда Алексея Навального пообещала поддержку тем, кто будет протестовать или «заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат».

Прокуратура Москвы пригрозила участникам акций и тем, кто к ним призывает, административным и административным наказанием, «в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет».

По подсчетам , по состоянию на 12:00 22 сентября, в 39 городах России на акция против мобилизации задержали не менее 1310 человек.

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