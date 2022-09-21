Прокуратура Москвы пригрозила участникам протестов «лишением свободы до 15 лет»

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Прокуратура Москвы выпустила предостережение об ответственности после того, как в соцсетях, по сообщению ведомства, стали призывать участвовать в несогласованных публичных акциях в Москве, а также совершать «иные противоправные деяния».

В прокуратуре заявили, что «распространение подобных материалов» через соцсети, форумы и другие сайты, вовлечение подростков в противоправную деятельность, а также организация или участие в незаконных акциях предусматривает административное или уголовное наказание, «в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет».

В прокуратуре перечислили статьи, по которым могут квалифицировать правонарушения или преступления: нарушение порядка проведения митинга (20.2 КоАП РФ, максимальное наказание — арест до 30 суток);

«дискредитация» российской армии (20.3.3 КоАП РФ, штраф до 100 тысяч рублей);

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия (151 УК РФ, до шести лет лишения свободы);

распространение заведомо ложной информации о российской армии (207.3 УК РФ, до 15 лет лишения свободы);

массовые беспорядки (212 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, после чего активисты и оппозиционеры стали призывать устраивать акции протеста. Движение «Весна» призвало жителей России выходить на улицы своих городов вечером 21 сентября, в 19:00 по местному времени. Команда Алексея Навального пообещала поддержку тем, кто будет протестовать или «заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат».

В российских городах, например, в Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске и Якутске, уже начались акции против мобилизации.

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