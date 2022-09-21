В России начались акции против мобилизации

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В российских городах начались акции против мобилизации, объявленной властями 21 сентября.

«7×7» пишет, несколько десятков человек вышли на акции в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.

В Иркутске, согласно сообщениям телеграм-канала «Иркутск анархистский», силовики разогнали акцию, задержав некоторое количество людей. В других городах, как сообщается, полиция разговаривает с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.

Несколько десятков человек вышли на акцию в Томске. Полиция начала задержания.

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