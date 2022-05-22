С начала войны в России подожгли как минимум 13 военкоматов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В поселке Игра в Удмуртии в ночь на 22 мая в здание военкомата бросили «коктейль Молотова». Загорелась комната резерва, сообщает Baza со ссылкой на источник.

Площадь пожара составила около девяти квадратных метров. По словам источника Baza, в комнате, где произошел пожар, были только личные вещи сотрудников военкомата, документы там не хранились.

Удмуртский политик Иван Елисеев опубликовал фотографии, на которых, по его словам, изображено здание военкомата после пожара. На снимки обратила внимание .

С начала российского вторжения в Украину сообщалось как минимум о 13 попытках поджога военкоматов в разных регионах России, в том числе в Воронеже, Нижневартовске, Ивановской, Московской, Рязанской и Свердловской областях.

Все события этого дня

Война Восемьдесят восьмой день

Все события этого дня

Война Восемьдесят восьмой день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь