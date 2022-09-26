«На всякий случай, если резервисты захотят прорвать границу». ФСБ отправила БТР на погранпереход с Грузией

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ФСБ России направила БТР к пограничному пункту «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пограничное управление ФСБ по Северной Осетии.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью», — сообщили в пограничном управлении.

Там отметили, что контрольно-пропускной пункт работает как обычно. «Никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», — добавили в ФСБ.

Ранее 26 сентября блогер Николай Левшиц сообщил, что на «Верхний Ларс» на БТР прибыли российские военнослужащие. Ссылаясь на слова очевидцев, Левшиц сказал, что «возле пограничного пункта разворачивается блок-пост».

опубликовал фото и видео людей в военной форме, которые едут на бронетранспортере мимо очереди из автомобилей.

«Русская служба Би-би-си» пишет, что, по словам людей, стоящих в очереди на границе, блокпосты, которые не пропускает машины, сейчас действуют на въезде в саму Северную Осетию.

После начала мобилизации на границе России с соседними странами, в том числе с Грузией, возникли многокилометровые очереди. По словам Николая Левшица, утром 26 сентября длина очереди составляла 20 километров, а прохождение границы занимает три-четыре дня.

Николай Левшиц утверждает, что 25 сентября некоторым россиянам стали отказывать в выезде из страны на основании решении военкоматов. По его словам, это единичные случаи. О том, что российским мужчинам стали отказывать в выезде через российско-казахстанскую границу, 25 сентября сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

По данным источников «Медузы», близких к администрации президента РФ, мужчинам мобилизационного возраста планируют ограничить выезд из России после «референдумов» в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. По словам одного из источников, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября. Другой источник сообщил, что якобы можно будет уехать, получив разрешение от военкомата.

26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает о закрытии границ, по его словам, «в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось».

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