Количество въезжающих в Казахстан россиян вернулось к норме после резкого роста из-за мобилизации

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Количество въезжающих в Казахстан россиян вернулось к обычному уровню. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

По словам чиновника, по итогам октября количество россиян снизилось на 65%, ежедневно в среднем в страну приезжали на 1,6 тысячи человек меньше, чем в сентябре.

После начала мобилизации в России 21 сентября Казахстан стал одним из самых популярных заграничных направлений. На пропускных пунктах в первые дни образовались огромные очереди, время ожидания в которых достигало нескольких суток.

В начале октября МВД Казахстана сообщало, что в первые две недели после начала мобилизации в страну въехали около 200 тысяч граждан России. Три четверти их них практически сразу покинули страну; большинство направились в Узбекистан и Киргизию.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России «завершена» — при этом соответствующего указа он не подписал. Позже в Кремле заявили, что в этом нет необходимости («Медуза» разбирала, что это не так).