Сенатор Клишас предложил ввести ограничения для россиян, уехавших после начала мобилизации

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Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для россиян, которые уехали из страны после начала мобилизации.

Клишас заявил газете «Ведомости», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — заявил Клишас.

После начала мобилизации в сентябре многие жители России уехали в соседние страны, основными направлениями стали Казахстан, Грузия и Финляндия. Так, в Казахстан уехали более 400 тысяч россиян, в Грузию — более 700 тысяч человек, в каждой из этих двух стран осталось по 100 тысяч россиян.

Российский сенатор Андрей Клишас — один из авторов законов об изоляции Рунета, о фейковых новостях и о неуважении к власти.

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