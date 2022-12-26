Уехавшим из страны россиянам запретят работать в режиме самозанятых, а индивидуальным предпринимателям поднимут налоги

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Госдума разрабатывает поправки, которые запретят россиянам, уехавшим за границу, работать в режиме самозанятых и платить меньше налогов. Кроме того, депутаты планируют повысить налоги для уехавших индивидуальных предпринимателей. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты намерены поднять ставку налогообложения для граждан РФ, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны.

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — сказал Исаев в понедельник.

По его данным, новые поправки обяжут нерезидентов (кто отсутствует на территории России более полугода) оформлять трудовые договоры вместо договоров гражданско-правового характера, «и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».

Какой будет ставка налогообложения для ИП-нерезидентов, депутат не уточнил, но высказал такое личное мнение: «Налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору, иначе начнется массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые для того, чтобы получить более легкое налогообложение, то есть составить 30%».

За сотрудника, работающего по трудовому договору, работодатель платит подоходный налог в размере 13% и взносы в социальные фонды. Если сотрудник становится нерезидентом, то размер НДФЛ вырастает до 30%, напомнил Исаев.

Разрабатываемый законопроект будет оформлен как поправки к Налоговому кодексу РФ и внесен в Госдуму в начале 2023 года, уточнил представитель «Единой России». В это же время депутаты планируют внести в парламент еще один законопроект, который запретит уехавшим из России работать в сферах, касающихся безопасности страны.

В декабре стало известно, что «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере. Издание «Верстка» утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта. В министерстве цифрового развития РФ выступили против того, чтобы запрет на удаленную работу распространялся на айтишников.

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