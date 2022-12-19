«Единая Россия» разработала законопроект, запрещающий уехавшим за границу россиянам удаленную работу по некоторым специальностям

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«Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ограничения будут распространяться на тех, кто не является налоговым резидентом РФ — то есть проводит за пределами страны 183 дня в году и более. Перечень таких специальностей, как предполагается, будет определять правительство.

Как утверждает Исаев, цель инициативы — безопасность российских граждан.

Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом.

О планах разработки законопроекта с ограничением удаленной работы 14 декабря написало издание «Верстка». По его данным, документ коснется работников сферы информационной безопасности, чиновников и работников транспортных отраслей. Сенатор Андрей Клишас подтверждал, что соответствующая работа ведется.

Минцифры РФ выступило против тотальных ограничений на работу для IT-специалистов, выразив мнение, что это «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ». Вместе с тем, необходимость отдельных ограничений ведомство поддержало.

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